شاب يصفع مسنة ويسقطها أرضًا، والنشطاء: الناس جرالها ايه؟! (فيديو)

شاب يصفع مسنة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لشاب قام بصفع سيدة مسنة على وجهها، فسقطت على الأرض، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شاب يصفع مسنة ويسقطها أرضًا

ويزعم بعض شهود العيان أن واقعة صفع الشاب للسيدة المسنة وقعت في شارع فاروق بالزقازيق، حيث أدت الصفعة لسقوط السيدة المسنة على الأرض بسبب شدة الصفعة، مدعين أن سبب الصفعة نتيجة خلاف بين المجني عليها ووالدة الشاب على مكان وضع أرغفة الخبز، حسب رواية الشهود.

شاب يصفع مسنة، فيتو



وأثار مقطع صفع السيدة المسنة غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ما قام به الشاب بأنه "مشهد غير آدمي ومستفز"، كما أثارت الواقعة استياء وغضب واسع بين الأهالي والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أدانوا تصرف الشاب وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كبار السن.

وعلق أحد شهود العيان قائلًا: "الشاب صفع السيدة المسنة وأسقطها أرضًا ما أدى إلى إصابتها بـ نزيف في شبكية العين.."

وزعم آخرون: إن "السيدة تعاني من جلطة دماغية، وكانت طريحة الفراش قبل الحادث، وما زالت غير قادرة على الحركة منذ وقوع الواقعة".

النشطاء غاضبون: الناس جرالها ايه



وعلقت البلوجر أحلام الليثي قائلة: "هي الناس جرالها ايه؟!"



أما البلوجر رأفت سعد الدين فعبر عن استياءه قائلًا: "لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه وحسبنا الله ونعم الوكيل لابد من تغليظ عقوبة الاعتداء على كبار السن".

وقال البلوجر محمد خالد "أنا اتربيت لما ألاقي حد كبير في السن أمسك أيده وأساعده وأشوف هو محتاج أيه.. أنا عمري ما شفت الجحود ده، ولسه ياما هنشوف لو الناس دي متحسبتش".

أما البلوجر حسن حسن فقال: "انتشر الفيديو بسرعة البرق حيث وثقت كاميرات المراقبة شاب يقوم بإيقاف سيدة مسنة ويقوم بصفعها على وجهها لتسقط أرضًا من قوة الصفعة.. ويتركها ويفر هاربًا ويحاول المارة إسعافها وإفاقتها.. وجار فحص الفيديو وتاريخ والغرض من نشره.. لكشف ملابساته لاتخاذ الإجراءات القانونية.."

ووجه النشطاء مقطع الفيديو للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لفحص المقطع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر.





