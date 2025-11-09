الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالأسماء..21 شخصًا
بالأسماء..21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية، القرار رقم 1809 لسنة 2025، الذي يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية مع التخلي عن الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية 

وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 5 /10 /2025 والمفوض بالتوقيع من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، أن الأسماء المدرجة في البيان المرفق حصلت على إذن التجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 

أبرز الأسماء المأذون لهم بالتجنس

وشملت  قائمة الأسماء كل من: أحمد محمد ممدوح عبد الحليم، أحمد محمد أحمد البندارى أحمد النادى، عمر عبد الكريم محمود سليمان، أحمد رضا عبد الرحمن العمرى، سارة أحمد محمد على، مى أبو بكر محمد صلاح الدين بحيرى، شيماء ثروت مصطفى محمد، إسراء أحمد على محمد السيد، مروة نبيل أحمد صالح، تحسين عبد العزيز عفيفى أبو النجا، تيان يوتشينغ تيان شى لونغ، ليالى عبد الله فرج عبد الله فرج، تميم ناصر عاطى عطية الحازمى، يوسف سيف سعد دغيثر الجعيد، على هشام هلال صادق السويدى، فاطمة سالمان حماد إسماعيل، أريج عبد الله سليمان عبد الله الناصر، قمر بدر أحمد محمد الباكر، سمر سمير أحمد عبد النظير، حمد حسن محمد حسن العمر، زياد محمد حسن حسن إبراهيم.

وزير الداخلية يأذن لـ 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

ويشمل القرار الحاصلين علي جنسيات من أمريكا، الإمارات، هولندا، ليتوانيا، ألمانيا، الصين، ليبيا، السعودية، قطر، عمان، الكويت والنمسا. 

وأكدت الوزارة نشر القرار في الوقائع المصرية لضمان سريان المفعول القانوني، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للجنسية. 

