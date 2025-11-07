أخبار الرياضة اليوم: لجنة الحكام المصرية لا علاقة لها بالسوبر بعد نصف النهائي.. سيناريوهات تأهل منتخب 17 عاما إلى دور الـ 32 من كأس العالم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا للأبيض

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، وصلت فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي اليوم، استعدادًا لخوض الفريق مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، إقامة مران اليوم الجمعة، في صالة الجيمانيزيوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت مصر، استعدادا لمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وذلك عقب الفوز أمس على بيراميدز.

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز: إن التوفيق لم يحالف اللاعبين في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب وكانت هناك مشكلة واضحة في اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص السهلة، وقي تركيز بعض اللاعبين.

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي جمهورية أيرلندا وأرمينيا.

يعقد غدا السبت، المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر أن يقام على ملعب محمد بن زايد يوم الأحد المقبل.

كأس العالم للناشئين، تعادل منتخب مصر تحت 17 عاما مع نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، نائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين؛ واللجان العاملة باللجنة الأولمبية المصرية للدورة 2024/2028، والتي تضم عددًا من اللجان المتنوعة في اختصاصاتها.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، استعدادا لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.

السوبر المصري، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، انتهت علاقتها ببطولة السوبر المصري في الإمارات، بمجرد انتهاء مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا أمس الخميس.

