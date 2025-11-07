الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الهلال والنجمة يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي الهلال مع نظيره النجمة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمعهما  مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقدم نادي النجمة عن طريق لازارو في الدقيقة 3، ثم تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 10.

تشكيل الهلال ضد النجمة 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشك، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

ودخل فريق الهلال مباراة اليوم وعينه على خطف النقاط الثلاث، من أجل مواصلة اللحاق بالوصيف التعاون صاحب الـ18 نقطة والمتصدر النصر برصيد 21 نقطة، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويتطلع الهلال لاستعادة اللقب.

ويتسلح الزعيم في مباراة اليوم بانتصاراته المتتالية خلال الأربع جولات الماضية، وحقق انتصارًا صعبًا على نظيره الشباب بهدف دون رد بالجولة الماضية، ومن قبله حقق فوزًا ثمينًا فى الجولة 6 أمام نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويخوض الهلال مباراة سهلة نسبيًا اليوم أمام النجمة الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الـ18 بدون نقاط من 7 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال النجمة الدوري السعودي

مواد متعلقة

البرازيل تكتسح إندونيسيا برباعية نظيفة في كأس العالم للناشئين

بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق، تعادل مثير بين الشمال والوكرة في دوري نجوم قطر

الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

12 صورة ترصد مران الأهلي الأول بأبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر

الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا لمباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال لمواجهة النجمة في الدوري السعودي

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية