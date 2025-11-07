الدوري السعودي، الهلال والنجمة يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي الهلال مع نظيره النجمة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقدم نادي النجمة عن طريق لازارو في الدقيقة 3، ثم تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 10.

تشكيل الهلال ضد النجمة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشك، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

ودخل فريق الهلال مباراة اليوم وعينه على خطف النقاط الثلاث، من أجل مواصلة اللحاق بالوصيف التعاون صاحب الـ18 نقطة والمتصدر النصر برصيد 21 نقطة، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويتطلع الهلال لاستعادة اللقب.

ويتسلح الزعيم في مباراة اليوم بانتصاراته المتتالية خلال الأربع جولات الماضية، وحقق انتصارًا صعبًا على نظيره الشباب بهدف دون رد بالجولة الماضية، ومن قبله حقق فوزًا ثمينًا فى الجولة 6 أمام نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويخوض الهلال مباراة سهلة نسبيًا اليوم أمام النجمة الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الـ18 بدون نقاط من 7 مباريات.

