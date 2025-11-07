الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

18 حجم الخط

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011 الفوز على ضيفه الزمالك، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

مباراة أهلي 2011 والزمالك

افتتح إبراهيم أمير توفيق التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1 - 0، وفي الشوط الثاني أضاف إبراهيم نفسه الهدف الثاني له وللأهلي من تسديدة رائعة بباطن القدم، وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء نجح سعد محمد في تسجيل ثالث الأهداف للأهلي برأسية متقنة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

نتائج أهلي 2011

بهذا الفوز رفع «أهلي 2011» رصيده إلى 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 2 - 0، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، مسجلًا 23 هدفًا، مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.