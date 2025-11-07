الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

الجمعة 07 نوفمبر 2025
حقق نادي الهلال فوزا مثيرا أمام نظيره النجمة، بنتيجة 4ـ2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقدم نادي النجمة عن طريق لازارو في الدقيقة 3، ثم تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني عاد النجمة للتقدم من جديد عن طريق روبين نيفيز لاعب الهلال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60. 

ثم نجح الهلال في تعديل النتيجة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 71 وروبن نيفيز في الدقيقة 78 وسالم الدوسري في الدقيقة 90، لينجح الهلال في الفوز بالمباراة بنتيجة 4 ـ2.

تشكيل الهلال ضد النجمة 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشك، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

ترتيب الهلال والنجمة في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل نادي النجمة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون أي نقاط.

