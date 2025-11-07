منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تعادل منتخب مصر تحت 17 عاما مع نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54.

وتلقي محمد حمد لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلي النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما يأتي منتخب فنزويلا بنفس عددد النقاط في وصافة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

