موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

يعقد غدا السبت، المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر أن يقام على ملعب محمد بن زايد يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك في الثالثة وخمس دقائق ظهرا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

