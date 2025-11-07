قرار مفاجئ من عبد الرؤوف لتجهيز الزمالك لنهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، إقامة مران اليوم الجمعة، في صالة الجيمانيزيوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت مصر، استعدادا لمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، وذلك عقب الفوز أمس على بيراميدز.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على فترتين، وستضم المجموعة الأولى، اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز بشكل أساسي، في حين ستضم المجموعة الثانية البدلاء والمستبعدين من المباراة.

جاء قرار المدير الفني بخوض المران اليوم في صالة الجيمانزيوم من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وأداء تدريبات استشفائية في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل..

