سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 عاما
كأس العالم للناشئين، تعادل منتخب مصر تحت 17 عاما مع نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32

بهذا التعادل، عزز الفراعنة فرصهم في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنجليزي في ختام دور المجموعات، وهو اللقاء الذي يدخله المنتخب بفرصتين للتأهل المباشر، الفوز أو التعادل، لضمان الصعود ضمن المركزين الأول أو الثاني.

وفي حال الخسارة، تبقى آمال المنتخب قائمة في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. 

مباراة منتخب مصر وفنزويلا

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54. 

وتلقي محمد حمد لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 59. 

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلي النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما يأتي منتخب فنزويلا بنفس عددد النقاط في وصافة المجموعة. 

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا 

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة 

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

