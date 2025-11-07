البرازيل تكتسح إندونيسيا برباعية نظيفة في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب البرازيل تحت 17 عاما فوزا كبيرا أمام نظيره إندونيسيا، بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 سبتمبر الجاري

ترتيب المجموعة الثامنة بعد المباراة

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البرازيل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما يأتي منتخب إندونسيا في المركز الثالث بدون أي نقاط.

وفي المركز الثاني يقع منتخب زامبيا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب هندوراس المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط

