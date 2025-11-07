بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق، تعادل مثير بين الشمال والوكرة في دوري نجوم قطر

18 حجم الخط

تعادل نادي الشمال مع نظيره الوكرة بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الشمال، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

مباراة الشمال والوكرة

وتمكن الشمال من افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 2+45

وفي الشوط الثاني، نجح الوكرة في إدراك التعادل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نفذها أمين زحزوح بنجاح، قبل أن يضيف الفريق هدف التقدم بعد دقيقة واحدة عن طريق أيوب عسال.

وخطف الشمال هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96 عن طريق اللاعب محمد عمر.

موقف الثنائي أكرم توفيق وحمدي فتحي

وشهدت المباراة مشاركة مصرية مزدوجة، حيث شارك أكرم توفيق أساسيا مع فريق الشمال قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 86، بينما لعب حمدي فتحي المباراة كاملة مع الوكرة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

وبهذه النتيجة، رفع الشمال رصيده إلى 18 نقطة ليحتل وصافة جدول الترتيب، بينما وصل الوكرة إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

