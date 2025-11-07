الجمعة 07 نوفمبر 2025
رجال يد الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري

رجال يد الأهلي يفوز
رجال يد الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري
حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق أصحاب الجياد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهد الشوط الأول تفوق رجال يد الأهلي بنتيجة 13-10، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 32-21.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، خلال مجريات المباراة.

ويذكر أن «رجال يد الأهلي» قد تأهل مؤخرًا إلى نهائي السوبر المصري على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 29-22.

محمد الغزاوي رئيسًا لبعثة فريق يد الأهلي في السوبر المصري بالإمارات 

وقرر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي بتولي مهام رئاسة بعثة  فريق يد الأهلي في السوبر المصري  بالإمارات.

وتنطلق البطولة يوم 12 نوفمبر، حيث يقوم محمد الغزاوي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الأهلي بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضى.

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

