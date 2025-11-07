كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا

18 حجم الخط

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي جمهورية أيرلندا وأرمينيا.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على أيرلندا في دبلن يوم 13 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، قبل أن يختتم مشواره في الدور الحالي بمواجهة أرمينيا يوم 16 نوفمبر على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو.

وشهدت القائمة استمرار النجم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق ولاعب النصر السعودي، على رأس التشكيلة، إلى جانب عدد من أبرز نجوم أوروبا.

قائمة منتخب البرتغال

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة).

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال).

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافاييل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كارلوس فوربس (كلوب بروج)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

