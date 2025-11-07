الجمعة 07 نوفمبر 2025
زامبيا تكتسح هندوراس بخماسية في مونديال الناشئين بقطر

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب زامبيا تحت 17 عاما فوزا كبيرا على نظيره هندوراس، بنتيجة 5ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 سبتمبر الجاري.

وبتلك النتيجة يأتي منتخب زامبيا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي هندوراس في المركز الأخير بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد المباراة

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يقع منتخب زامبيا برصيد 6 نقاط. 

فيما يأتي منتخب إندونيسيا في المركز الثالث بدون أي نقاط، ويحتل منتخب هندوراس المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

