زامبيا تكتسح هندوراس بخماسية في مونديال الناشئين بقطر

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب زامبيا تحت 17 عاما فوزا كبيرا على نظيره هندوراس، بنتيجة 5ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 سبتمبر الجاري.

وبتلك النتيجة يأتي منتخب زامبيا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي هندوراس في المركز الأخير بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد المباراة

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يقع منتخب زامبيا برصيد 6 نقاط.

فيما يأتي منتخب إندونيسيا في المركز الثالث بدون أي نقاط، ويحتل منتخب هندوراس المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.