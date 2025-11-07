مفاجأة، لجنة الحكام المصرية علاقتها انتهت بالسوبر بعد نصف النهائي

18 حجم الخط

السوبر المصري، كشف مصدر مقرب من لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، انتهت علاقتها ببطولة السوبر المصري في الإمارات، بمجرد انتهاء مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا أمس الخميس.

تفاصيل عقد رعاية السوبر المصري

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن العقد الذي تم توقيعه بين اتحاد الكرة المصري ورابطة المحترفين الإماراتية، الراعي الرسمي لبطولة السوبر المصري في الإمارات، نص على أن تقوم لجنة الحكام المصرية بتعيين حكام مباراتي الدور نصف النهائي فقط، على أن تتولى الرابطة الإماراتية اختيار حكام مباراتي النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وأكد المصدر، أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتولى طاقم إماراتي بالكامل إدارة مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي السوبر المصري

جدير بالذكر أن مباراة نهائي السوبر المصري ستجمع الأهلي ضد الزمالك، الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد، ويديرها طاقم حكام أوروبي من الصف الأول

على جانب آخر، يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب آل نهيان

