في ذكرى ميلاد تريكة الـ47.. محطات مؤثرة في رحلة «أمير القلوب» مع الساحرة المستديرة

يوافق اليوم الجمعة، 7 نوفمبر، الذكرى 47 لميلاد أمير القلوب، محمد أبو تريكة المولود عام 1978، والذي لا تزال جماهير الأهلي والمنتخب الوطني تتغنى باسمه حتى اليوم حيث يمتلك "الماجيكو" سجلًا حافلًا بالإنجازات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، الأمر الذى جعله ينتزع لقب أمير القلوب فضلًا عن تميزه بالأخلاق العالية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ما جعله أيقونة خالدة في ذاكرة الجماهير.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المحطات الكروية في تاريخ هذا النجم الكبير.

البدايات في ناهيا.. وحلم الكرة من الشارع

بدأ محمد أبو تريكة مسيرته مع كرة القدم وهو في السابعة من عمره بين شوارع قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، حيث كان يشارك في الدورات الرمضانية الشعبية، قبل أن يلفت أنظار أصدقائه بمهاراته الفريدة، وبتشجيع منهم، خاض اختبارات نادي الترسانة وهو في الثانية عشرة من عمره، لينجح في اجتيازها وينضم إلى قطاع الناشئين بالنادي.

التألق مع الترسانة

واصل أبو تريكة تألقه مع الترسانة حتى صعد إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، ليساهم بدور كبير في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز عام 2000 بعدما تصدر قائمة هدافي القسم الثاني برصيد 23 هدفا.

وفي الدوري الممتاز، واصل تريكة تألقه وسجل 6 أهداف في موسم 2001/2002، ثم 7 أهداف في الموسم التالي، قبل أن يخطف الأنظار بتسجيله 11 هدفًا في موسم 2002/2003 رغم كونه لاعب وسط، ما جعله هدفًا لأكبر أندية مصر.

الانضمام إلى الأهلي.. بداية الأسطورة

في يناير 2003، انتقل أبو تريكة إلى النادي الأهلي مقابل 450 ألف جنيه، بعد منافسة قوية من الزمالك، لكن رغبة اللاعب وجهود محمود الخطيب، نائب رئيس النادي آنذاك، حسمت الصفقة للقلعة الحمراء.

وبدأ مشواره مع الأهلي في مباراة طنطا بكأس مصر، وتمكن من تسجيل هدفين في أول ظهور له، قبل أن يعلن عن نفسه بقوة في ديربي القاهرة أمام الزمالك بتسجيله هدفًا في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض 2-1.

وخاض أبو تريكة مع الأهلي 283 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 122 هدفا وصنع 46 آخرين، ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي.

تجربة احتراف قصيرة في الإمارات

في عام 2012، خاض الماجيكو تجربة احتراف قصيرة مع نادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة، توج خلالها بلقب بطولة الخليج للأندية، قبل أن يعود للأهلي في العام التالي.

وسجل أبو تريكة 4 أهداف خلال 12 مباراة مع الفريق الإماراتي.

بطولات وإنجازات لا تنسى مع الأهلي

سطر أبو تريكة مسيرة ذهبية مع الأهلي، توج خلالها بـ23 بطولة، منها:

7 بطولات دوري ممتاز

بطولتان لكأس مصر

5 ألقاب لكأس السوبر المحلي

5 بطولات دوري أبطال أفريقيا

4 ألقاب للسوبر الأفريقي

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 5 مرات (2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013)، وحصد الميدالية البرونزية في نسخة 2006 باليابان.

إنجازات أبو تريكة مع المنتخب الوطني

شارك محمد أبو تريكة في 100 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 38 هدفا، وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2006 و2008، إضافة إلى دورة حوض النيل 2011، وكأس الأمم الأفريقية العسكرية 2005.

كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، وسجل هدفين أمام البرازيل وبيلاروسيا، وقاد المنتخب للتأهل إلى دور الثمانية.

قصة ارتداء أبو تريكة للرقم 22

ويرتبط الرقم 22 باسم أبو تريكة، إذ تعود قصته إلى عام 2003 عندما سافر لأداء العمرة عقب توقيعه للأهلي، وأثناء زيارته للمسجد النبوي خرج من باب كُتب عليه الرقم 22، فطلب فور عودته ارتداء هذا الرقم الذي أصبح علامة مميزة له.

مسيرة حافلة بـ الجوائز الفردية

حصد محمد أبو تريكة العديد من الجوائز الفردية، أبرزها:

جائزة ثاني أفضل لاعب في أفريقيا عام 2008

جائزة BBC لأفضل لاعب في أفريقيا 2008

أفضل لاعب داخل القارة أعوام 2006 و2008 و2012 و2013

أفضل لاعب في مصر من 2004 إلى 2008

هداف كأس العالم للأندية 2006 (3 أهداف)

هداف دوري أبطال أفريقيا 2006 (8 أهداف)

هداف الدوري المصري 2005/2006 (18 هدفا)

هداف كأس مصر 2007 (4 أهداف)

اختير ضمن أفضل 11 لاعبًا في أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2012

ضمه الفيفا إلى منتخب القارات في كأس القارات 2009

واختير ضمن أفضل لاعبي كأس العالم للأندية على مدار تاريخها

