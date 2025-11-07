أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه.. القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت عددًا من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات خلافات مالية حول سمسرة إحدى الشقق مما أسفر عن إصابة إصابة 4 أشخاص بـمنطقة الشرابية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 سائقي سيارات الميكروباص لاتهامهم بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهم بموكب زفاف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بـالفيوم.

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا، لاتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب كويتي لاتهامه بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من رامي محروس صاحب شركة، يفيد بأن شقيقته “رغدة” دخلت مستشفى خاصًا شهيرًا بالدقي لإجراء عملية تجميلية لشفط الدهون على يد طبيب شهير، وعقب الانتهاء من العملية خرجت شقيقته من غرفة العمليات حالتها الصحية متدهورة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.

أدلت صانعة محتوى متهمة بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لحماية الآداب.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر مشاجرة بين شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، والآخر يحمل صاعقًا كهربائيًا بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

نجحت الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

