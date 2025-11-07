أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه.. القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت عددًا من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.
بسبب خلافات مالية، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرابية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات خلافات مالية حول سمسرة إحدى الشقق مما أسفر عن إصابة إصابة 4 أشخاص بـمنطقة الشرابية.
القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 سائقي سيارات الميكروباص لاتهامهم بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهم بموكب زفاف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بـالفيوم.
غدا، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا، لاتهامه ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.
القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب كويتي لاتهامه بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.
بلاغ يتهم طبيب تجميل شهير بالدقي بالتسبب في تدهور حالة فتاة بعد عملية شفط دهون
تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من رامي محروس صاحب شركة، يفيد بأن شقيقته “رغدة” دخلت مستشفى خاصًا شهيرًا بالدقي لإجراء عملية تجميلية لشفط الدهون على يد طبيب شهير، وعقب الانتهاء من العملية خرجت شقيقته من غرفة العمليات حالتها الصحية متدهورة.
فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة المخدرات بالغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.
اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة
أدلت صانعة محتوى متهمة بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لحماية الآداب.
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر مشاجرة بين شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، والآخر يحمل صاعقًا كهربائيًا بدائرة مركز شرطة أبو حماد.
ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة موظفي بنك
نجحت الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.
سقوط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا