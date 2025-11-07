الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

صانعة محتوى تسرد
صانعة محتوى تسرد قصص إباحية
18 حجم الخط

أدلت صانعة محتوى متهمة بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لحماية الآداب.

اعترافات صانعة محتوى بسرد قصص إباحية مفبركة

وقالت المتهمة، إنها قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات، دون مراعاة القيم الاجتماعية أو الالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.

وأضافت، أنها تبث فيديوهات سرد قصص إباحية من أجل المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة، قائلة: “الكل بيعمل كده”.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعترافات صانعة محتوى بسرد قصص إباحية مفبركة صانعة محتوى بسرد قصص إباحية مفبركة سرد قصص إباحية مفبركة قصص إباحية مفبركة صانعة محتوى بسرد قصص إباحية الإدارة العامة لحماية الآداب

مواد متعلقة

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن سرد قصص إباحية "مفبركة" بالعمرانية

القبض على صانعة محتوى لاتهامها بالرقص بصورة خادشة للحياء في الشرقية

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029

إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية