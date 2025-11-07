اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

18 حجم الخط

أدلت صانعة محتوى متهمة بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لحماية الآداب.

اعترافات صانعة محتوى بسرد قصص إباحية مفبركة

وقالت المتهمة، إنها قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات، دون مراعاة القيم الاجتماعية أو الالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.

وأضافت، أنها تبث فيديوهات سرد قصص إباحية من أجل المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة، قائلة: “الكل بيعمل كده”.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

