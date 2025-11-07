سقوط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

جرائم غسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

