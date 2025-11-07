مرور القاهرة يضبط 11 «توك توك» مخالف في المقطم (صور)

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة لـمرور القاهرة جهودها المكثفة في شوارع وميادين العاصمة، تنفيذًا لخطة وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع معدلات الأمن والانضباط وتحقيق السلامة المرورية للمواطنين.

حملة مرورية بالمقطم

وشنت الإدارة، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مكبرة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة، من بينها شارع 9 بدائرة قسم شرطة المقطم، لمتابعة التزام قائدي المركبات بالقواعد المرورية وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 11 مركبة «توك توك» أثناء سيرها بالمخالفة في الشارع المذكور، وذلك في إطار خطة منع سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية بالعاصمة.

حملة مرورية بالمقطم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركبات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها اليومية على مدار الساعة لتحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري لشوارع القاهرة.

