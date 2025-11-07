220 ألف جنيه، الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة لعام 2026

الجمعة 07 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل تكاليف حج القرعة لعام 1447هـ/2026م والمستندات المطلوبة من الفائزين، إلى جانب التعليمات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك؛ في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

تحصيل تكاليف حج القرعة

أوضحت الوزارة أن سداد كامل تكاليف الحج سيكون دون أي زيادات عن العام الماضي، من خلال فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب البريد المصري على حساب “مدفوعات حج القرعة”، اعتبارًا من الإثنين 10 نوفمبر حتى الإثنين 24 نوفمبر 2025.

وتبلغ قيمة التكاليف 220300 جنيه (بدون تذكرة الطيران)، على أن يتم تحديد سعر التذكرة لاحقًا لكل فائز، ويُسدد المبلغ بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.
ويُشترط أن يتم السداد للفائز والمرافق (في حالات كبار السن وذوي الهمم)، مع التأكيد على أن عدم السداد خلال المدة المحددة يُعد تنازلًا عن فرصة الحج.

المستندات المطلوبة من الفائزين

يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

جواز سفر مميكن ساري لمدة عام على الأقل حتى 8 فبراير 2026.

إيصال سداد تكاليف الحج.

البطاقة الصحية المثبت بها تلقي تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة لقاح رباعي (135 ACYW).

تقرير طبي مميكن معتمد من مستشفيات وزارة الصحة موضح به الحالة الصحية كاملة.

صورة من الصفحة الأولى لجواز السفر، مع أسطوانة (CD) تحتوي على نفس الصفحة.

البصمة العشرية للحاج “فيش حج مميكن”.

بيان الموقف التجنيدي للفائزين ومرافقيهم لمن هم في سن التجنيد.

تصريح السفر من جهة العمل إذا تطلب الأمر.

شهادة تحركات من الجوازات لمن سبق له التواجد في المملكة أثناء موسم الحج.

أي اشتراطات أو مستندات إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية.

تعليمات للحجاج المسددين للتكاليف

شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات التالية:

اتباع الإجراءات الوقائية التي تقررها السلطات السعودية.

حمل بطاقة صحية تتضمن تفاصيل الحالة المرضية والأدوية الخاصة بكل حاج.

الإفصاح عن أي مبالغ أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي).

الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين.

اتباع تعليمات التفويج إلى جسر الجمرات، وتجنب التزاحم أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

عدم الافتراش بالطرق، وتفادي التحرك في فترات الذروة ودرجات الحرارة العالية حفاظًا على سلامة الجميع.

