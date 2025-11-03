الإثنين 03 نوفمبر 2025
القبض على صانعة محتوى لاتهامها بالرقص بصورة خادشة للحياء في الشرقية

المتهمة، فيتو
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

