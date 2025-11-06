أحمد نصير يكتب: الوجه الآخر لقضية هانيبال القذافي، مستشارة والده تكشف لـ "فيتو" عن مؤامرة لتسليمه إلى دولة خليجية، ومنسقة هيئة الدفاع: هانيبال لم يفكر في الانتحار ولم يطلب تدخل مصر والسعودية

18 حجم الخط

ليس في سجون بيروت فقط يُحتجز هانيبال القذافي منذ ما يقرب من 10 سنوات، بل في أسرٍ آخر أشد قسوة، أسر التاريخ والغبن وغياب العدالة، فالرجل الذي ورث اسمًا له ما له وعليه ما عليه، يعيش اليوم فصلًا من أكثر فصول ما بعد الجماهيرية الليبية غموضًا وإرباكًا، بين اتهامات لا تستند إلى منطق، ووعود بالإفراج لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد.

اشتعلت القصة مجددًا عندما خرجت دعد شرعب، المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بتصريحات اختصت بها "فيتو" لتكشف عن اتصال هاتفي بينها وبين هانيبال من داخل محبسه؛ حيث نقلت عنه مطالبته لمصر والسعودية بالتدخل لإنقاذه من “مؤامرة” لنقله إلى دولة خليجية، وتلويحه بالانتحار إن تم تنفيذ الخطة.

حديث مستشارة القذافي الاقتصادية أحدث دويًّا في الأوساط الإعلامية والسياسية، وبدا كأنه صرخة لهانيبال من خلف القضبان، لكنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات عديدة: لماذا الآن؟ ولماذا بهذه اللغة الدرامية؟ وهل حقًا أطلق هانيبال هذا النداء؟ أم أن ما قيل كان اجتهادًا أو تأويلًا متعمدًا لخلق ضجيج سياسي حول رجلٍ يعيش العزلة والاحتجاز؟

لم تمر ساعة حتى فاجأتنا إيناس حراق، منسقة فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، بتعليق على ما نشرناه نقلًا عن مستشارة القذافي على منصة "فيتو" عبر تطبيق انستجرام؛ حيث أكدت فيه أن حديث "شرعب" غير صحيح، ولم تعقب أكثر، لكن كلامها فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات والتأويلات.

كان علينا أن نتواصل معها لاستجلاء حقيقة ما نُقل عن هانيبال القذافي وظروف احتجازه في لبنان وآخر تطورات قضيته بعد الكفالة الضخمة التي أقرها القضاء اللبناني (11 مليون دولار) مقابل إطلاق سراحه مع منعه من السفر خارج لبنان.

إيناس حراق قالت بوضوح إن هانيبال غير مستهتر بحياته، ولا يمكن أن يفكر في الانتحار بعد أن صدر قرار بإخلاء سبيله مع دفع كفالة، نحن في مرحلة قانونية إيجابية، وما قيل لا يمت للحقيقة بصلة. وأضافت أن ما صدر عن دعد شرعب “قد يكون ناتجًا عن سوء فهم أو اجتزاء للمعلومة”، مؤكدة أن “هانيبال لم يطلب تدخل أي دولة عربية رسميًّا، ولم يرسل نداء استغاثة لأي طرف خارجي".

كما أكدت أن الفريق القانوني لم يطلب رسميًّا تدخل مصر أو السعودية في قضية نجل القذافي، مشيرة إلى أن “أي حديث عن طلب وساطات عربية غير دقيق"، مردفة: "ربما تحدث البعض باسمه دون تفويض، لكن الفريق القانوني لم يقدم أي طلب رسمي لأي جهة عربية".

هانيبال، كما تصفه منسقة الدفاع، لا يرى في أي دولة عربية خطرًا عليه، لكنه لا يفضل العودة إلى بعض الدول “لأسباب سياسية تتعلق بما جرى في ليبيا خلال السنوات الماضية".

أحدث فصول القضية كان قرار القاضي اللبناني زاهر حمادة بإخلاء سبيل هانيبال مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.. إيناس حراق وصفت المبلغ بأنه “غير منطقي ويقترب من ميزانية دولة صغيرة”، مؤكدة أن فريق الدفاع قدم طلبًا رسميًّا لتخفيض الكفالة أو إلغائها بالكامل، وأن “القاضي قد يصدر قراره خلال الأسبوع المقبل".

ورغم الطابع القانوني للقرار، فإن القضية ما زالت تُدار بمنطق الغموض لا العدالة الواضحة، ما جعل الإفراج المؤجل أشبه بحبسٍ آخر بأسماء مختلفة.

القضية التي يدفع ثمنها هانيبال لا تتعلق به مباشرة، فقد اعتُقل عام 2015 بتهمة “إخفاء معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر”، رغم أن الحادثة وقعت في ليبيا عام 1978، وكان عمره آنذاك ثلاث سنوات فقط.

وتقول منسقة الفريق القانوني إن “هناك تواصلًا مباشرًا بين السلطات الليبية والحكومة اللبنانية لتسوية الملفات، لكن هانيبال خارج هذا الملف تمامًا".

هل هانيبال خارج ملف المباحثات اللبنانية الليبية بالفعل؟ ربما، لكن هذا الأمر يبدو غامضًا حتى الآن؛ فقد أجرى وفد حكومي ليبي، مساء يوم الاثنين الماضي، مشاورات مكثفة في العاصمة اللبنانية بيروت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأفادت مصادر سياسية وإعلامية بأن قضية هانيبال القذافى كانت على الأجندة، وذلك في إطار التحركات التي تسعى لها ليبيا لتفعيل التعاون القضائي بشكل أكبر بين طرابلس وبيروت، وسط حديث عن صفقة بين حكومة الدبيبة والحكومة اللبنانية يتم بمقتضاها الإفراج عن هانيبال ونقله لطرابلس بعد دفع القيمة المالية.

غير أن القاضي حسن الشامي خرج في تصريحات صحفية ليؤكد أن المحادثات بين الوفد الليبي واللجنة اللبنانية في قضية اختفاء الصدر لم يتم التطرق خلالها بأي كلمة أو حرف إلى موضوع هانيبال.

أكثر من هذا؛ نشرت وسائل إعلام خبرًا نقلًا عن منظمة Hostage Aid تقول فيه إن هانيبال سينتقل خلال أيام من لبنان إلى قطر، وهو ما نفته إيناس حراق جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن “الهدف من تداول مثل هذه الأخبار هو التضليل وخلق أجواء من التوتر والبلبلة ولا نعلم من يقف وراء هذا التشويش لكن المؤكد أن هذه المحاولات لن تنجح في التأثير في مسارات الانتصارات والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الملف”.

وهكذا وجد هانيبال نفسه متورطًا في تاريخ لم يصنعه، وفي قضية لم يشهدها، يعيش على هامشها منذ عشر سنوات دون محاكمة، وكأن الزمن نفسه يعاقبه على ما لم يرتكبه ولا يعلمه.

يتوقع فريق الدفاع إلغاء قرار منع السفر قريبًا، غير أن بقاء هانيبال في لبنان قد لا يبدو مرجحًا حال تم إلغاء قرار منعه من السفر “بسبب المخاطر الأمنية التي تهدد حياته".

وقالت إيناس حراق: "لبنان ليس آمنًا لهانيبال، خصوصًا بعد حادثة استدراجه إلى لبنان قبل عشر سنوات واختطافه ثم تسليمه للسطات ليواجه الاحتجاز طوال تلك السنوات، وإذا بقى لفترة محدودة في لبنان بعد إطلاق سراحه فيجب أن يكون تحت حراسة مشددة خشية على حياته وحتى تتضح وجهته النهائية".

ورفضت منسقة الفريق القانوني عن هانيبال الإفصاح عن الدولة التي قد تستقبله بعد الإفراج عنه، مشيرة إلى أن “الفريق القانوني ملتزم بالسرية التامة فيما يتعلق بوجهته المقبلة حفاظًا على سلامته الشخصية، لكن كل الاحتمالات مفتوحة وهناك عدة دول يمكنه التوجه إليها".

تقول إيناس حراق إن “هانيبال في حالة ممتازة نفسيًا وجسديًا، وهو ممتن لجهود الفريق القانوني الذي تواصل مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وبذل جهودًا كبيرًا حتى تحقق قرار إخلاء سبيله بكفالة، لكنها تضيف أن “هانيبال اليوم رجلٌ أنهكه الاحتجاز ويريد فقط أن يعيش حياة طبيعية، بعيدًا عن السياسية".

وأوضحت أن هانيبال لا يستقبل أي زائر سوى أسرته الصغيرة ومحاميه، ولا يسمح بأي لقاءات إلا بحضور فريقه القانوني.

قضية هانيبال القذافي تجاوزت منطق المحاكمة العادلة، لتصبح مرآة لعلاقةٍ مرتبكة بين العدالة اللبنانية والسياسة العربية؛ فهو ليس متهمًا بالمعنى الجنائي، ولا بريئًا بالمعنى القانوني، بل رهينة لتقاطع ملفات وأجندات وميراث ثقيل من الشبهات والتاريخ المؤجل، ربما لم يختر طريق والده، لكنه عالق في متاهةٍ صنعها الآخرون، وربما لا يسعى إلى سلطةٍ أو ثأر، لكنه يواجه نظامًا لا يعرف كيف يغلق آخر صفحات الماضي.

اليوم، يقف هانيبال القذافي على حدود الحرية، نصف مفرَجٍ عنه ونصف محتجز..

قرار بالإفراج عنه بكفالة خيالية، ومنع من السفر بلا مبرر، ومساءلة قضائية عن أسرارٍ لم يكن شاهدًا عليها..

وربما تُختصر مأساته في تاريخٍ لا يُنسى وحاضرٍ لا يُحتمل..

وفي النهاية، تبقى الرسالة التي وجهتها منسقة فريقه القانونية إيناس حراق: "اتركوا هانيبال القذافي وشأنه… لقد سُرقت منه عشر سنوات هي أجمل سنوات عمره، ويريد فقط أن يعيش بعيدًا عن السياسة التي لا يحبها".

