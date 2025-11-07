بلاغ يتهم طبيب تجميل شهير بالدقي بالتسبب في تدهور حالة فتاة بعد عملية شفط دهون

18 حجم الخط

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من رامي محروس صاحب شركة، يفيد بأن شقيقته “رغدة” دخلت مستشفى خاصًا شهيرًا بالدقي لإجراء عملية تجميلية لشفط الدهون على يد طبيب شهير، وعقب الانتهاء من العملية خرجت شقيقته من غرفة العمليات حالتها الصحية متدهورة.

واتهم طبيب تجميل شهير ومديرة أحد المستشفيات الخاصة، بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة شقيقته “رغدة محروس”عقب خضوعها لعملية شفط دهون بالبطن.

وأضاف في بلاغه، أنه بفحص شقيقته تبين وجود جرح غائر يتراوح عمقه من 4 إلى 6 سنتيمترات بالبطن، وتجمّع دموي داخلي، وجلد ميت حول الجرح، إضافة إلى التهابات حادة ونقص في نسب الألبومين والهيموجلوبين بالدم، ما استدعى نقلها إلى مستشفى أخرى ودخولها العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأضاف أن ما حدث نتيجة إهمال جسيم أثناء العملية، متهمًا الطبيب ومديرة المستشفى بالتقصير والإهمال، ما تسبب في تفاقم حالتها الصحية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

وحرر قسم شرطة الدقي المحضر رقم 110 أحوال بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

