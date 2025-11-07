الجمعة 07 نوفمبر 2025
القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب كويتي لاتهامه بالتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

فيديو شاب كويتي يتحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

كانت رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يحاول التحرش بفتاة في أحد الشوارع بمنطقة أبراج نايل سيتي بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وتضمن مقطع الفيديو إحدى الفتيات كانت تسير وهي ترتدي بالطو أسود اللون، في أحد الشوارع بعد خروجها من العمل في الساعة الثانية عشر ظهرًا لتتفاجأ بشاب عربي الجنسية وهو في حالة سُكر يقوم بمضايقتها والتحرش بها.

حاولت الفتاة الركض بعيدًا عنه، ولكنه استمر في ملاحقتها مما تسبب في بث الذعر والخوف في قلبها، ثم انصرف عنها وهو يبتسم ابتسامه ساخرة.


انتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة غضب بين المواطنين مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة والقبض على المتهم.

ومن جانبها، تعمل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فحص الفيديو المنشور، لتحديد هوية المتهم والقبض عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

