حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر مشاجرة بين شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، والآخر يحمل صاعقًا كهربائيًا بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

عامل يتسبب فى قطع فى يد طليق شقيقته بالشرقية 

 

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين عامل (أُصيب بجرح قطعي في اليد) وعامل (شقيق طليقة الأول).

وأوضحت التحريات أن الخلافات العائلية بين الطرفين كانت سبب المشاجرة، حيث تعدّى الطرف الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في الواقعة (سلاح أبيض – صاعق كهربائي).


وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

