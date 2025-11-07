الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر مشاجرة بين شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، والآخر يحمل صاعقًا كهربائيًا بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

عامل يتسبب فى قطع فى يد طليق شقيقته بالشرقية

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين عامل (أُصيب بجرح قطعي في اليد) وعامل (شقيق طليقة الأول).

وأوضحت التحريات أن الخلافات العائلية بين الطرفين كانت سبب المشاجرة، حيث تعدّى الطرف الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في الواقعة (سلاح أبيض – صاعق كهربائي).



وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.