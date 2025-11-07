القبض على 4 سائقين ميكروباص بموكب زفاف بتهمة تعطيل حركة المرور في الفيوم

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 سائقي سيارات الميكروباص لاتهامهم بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهم بموكب زفاف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بـالفيوم.

موكب حفل زفاف يعطل الحركة المرورية بالفيوم

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سائقي سيارات "ميكروباص" بتعطيل الحركة المرورية وقيام أحدهم باستيقافه لإجباره على حذف مقطع الفيديو.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط 4 سائقين لسيارات "ميكروباص" ظهروا بمقطع الفيديو.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهم بموكب زفاف أحد أصدقائهم، وأثناء سيرهم بالطريق قام الشاكى بتصويرهم مما دفع أحدهم لاستيقافه وطلب منه حذف المقطع دون التعدى عليه.

تم التحفظ على السيارات "الميكروباص" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

