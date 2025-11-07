مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

18 حجم الخط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت عددًا من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة.

رصد وتتبع العناصر الجنائية

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بنطاق عدد من المحافظات، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

مداهمات وضبطيات ضخمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة سبق اتهامهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وذلك بنطاق محافظة القليوبية، وضبط باقي عناصر الشبكات الإجرامية.

وخلال الحملات، تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت أكثر من 721 كيلو جرامًا من الأنواع المختلفة، شملت: حشيش – شادو – آيس – إستروكس – هيروين – هيدرو – بودرة حشيش صناعي،إضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 111 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 18 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 49 فرد خرطوش، طبنجة واحدة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 96 مليون جنيه.

إجراءات قانونية صارمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع العناصر المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

