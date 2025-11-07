الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة المخدرات بالغربية

ضبط عصابة المخدرات
ضبط عصابة المخدرات بالغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام إحدى السيدات بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أن لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة.

 وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وأكدت حصولها على المواد المخدرة من عاطل له معلومات جنائية، تم ضبطه هو الآخر.

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عامل وشقيق طليقته بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عاطل يحمل سلاحا ويسير خلف الأطفال بسوهاج

كما كشفت التحقيقات أن الشخص القائم على تصوير المقطع هو من قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات بينه وبين السيدة حول نشاطهما في ترويج المواد المخدرة.

 وقد تمكنت القوات من ضبطه وزوجته، وعُثر بحوزتهما على قرابة 2 كجم من المواد المخدرة (هيروين وآيس) بالإضافة إلى بندقية خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

