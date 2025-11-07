ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة موظفي بنك

18 حجم الخط

نجحت الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و4 هواتف محمولة، وتبين بفحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الواقعة، حيث اعترفا بارتكابهما الجريمة المشار إليها، فضلًا عن تورطهما في 3 وقائع نصب أخرى باستخدام الأسلوب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

