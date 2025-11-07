الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة موظفي بنك

ضبط شخصين بالمنيا
ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة
نجحت الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

سقوط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

220 ألف جنيه.. الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة لعام 2026

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و4 هواتف محمولة، وتبين بفحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الواقعة، حيث اعترفا بارتكابهما الجريمة المشار إليها، فضلًا عن تورطهما في 3 وقائع نصب أخرى باستخدام الأسلوب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

الجريدة الرسمية