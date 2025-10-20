الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

تمكن فريق من الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق ضخم نشب داخل مخزن خردة بشارع 26 يوليو بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، دون أن تُسجل أي إصابات بشرية.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم باندلاع حريق داخل المخزن، ما دفعها إلى التحرك الفوري إلى موقع الحادث.

وعقب وصول القوات، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، إضافة إلى سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم كافة محتويات المخزن.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون وراء اندلاع الحريق، لكن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على كافة التفاصيل. وواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق لتحديد ملابساته بشكل دقيق.

فيما فرضت قوات البحث الجنائي كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لمنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة ولتأمين المكان من أي خطر محتمل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في انتظار نتائج التحقيقات النهائية.

