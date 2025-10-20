الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

السيطرة على حريق
تمكن فريق من الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق ضخم نشب داخل مخزن خردة بشارع 26 يوليو بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، دون أن تُسجل أي إصابات بشرية.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم باندلاع حريق داخل المخزن، ما دفعها إلى التحرك الفوري إلى موقع الحادث.

 وعقب وصول القوات، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، إضافة إلى سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم كافة محتويات المخزن.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون وراء اندلاع الحريق، لكن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على كافة التفاصيل. وواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق لتحديد ملابساته بشكل دقيق.

فيما فرضت قوات البحث الجنائي كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لمنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة ولتأمين المكان من أي خطر محتمل. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في انتظار نتائج التحقيقات النهائية.

الحماية المدنية قسم شرطة بولاق أبو العلا حريق مخزن

