قرارات النيابة في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة بمقلب قمامة بالشرابية

صرحت نيابة الشرابية بدفن جثة طفلة حديثة الولادة عثر عليها بمقلب قمامة وقد عقرها كلب حتى الموت، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية القائم بتركها وضبطه وأمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



العثور على جثة طفلة رضيعة بالشرابية

تلقي قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، ألقاها أحد الأشخاص في مقلب القمامة وتعرضت لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاتها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

