الشرطة تعيد رسم البسمة على وجه أسرة فقدت طفلها بالفيوم

أمن الفيوم يعيد طفلًا
أمن الفيوم يعيد طفلًا من ذوى الاحتياجات الخاصة لأسرته
 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في إعادة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أسرته بعد أن ضلّ طريقه.

أمن الفيوم يعيد طفلًا من ذوى الاحتياجات الخاصة لأسرته*
أمن الفيوم يعيد طفلًا من ذوى الاحتياجات الخاصة لأسرته*

كان قسم شرطة الفيوم قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة تائهًا بدائرة القسم.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفل والتوصل إلى والده الذي أوضح أن نجله خرج من المنزل للهو ولم يعد.

تم تسليم الطفل لوالده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ التعهد عليه بحسن رعايته ومتابعته حرصًا على سلامته.

