أخبار الحوادث اليوم: تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق سنة لنشر محتوى خادش للحياء.. مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس بالإسماعيلية.. وتجديد حبس التيك توكر شاكر 45 يوما

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

رفضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، تجديد حبس صاحب محل الهواتف الذي قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات.

رحلت أجهزة الأمن، البلوجر هدير عبد الرازق، إلى السجن، منذ قليل، لقضاء فترة عقوبتها بعد رفض الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات أتوبيس إحدى المدارس بالمجمع التعليمي في محافظة الإسماعيلية.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء لإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالقليوبية.

عقب الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر ضد هدير عبد الرازق بتأييد حبسها سنة في قضية خدش الحياء ونشر مقاطع تحمل إيحاءات جنسية، مؤكدا عزمه الطعن على الحكم أمام النقض، مع التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن التقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدّي لما وصفه بمواد «التفتيش الفضفاضة».

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، 45 يومًا، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازته سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة من نوعي "الحشيش" و"الآيس".

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها، بمعاقبة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا بالحبس شهرا واحدا وغرامة 20 ألف جنيه.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر في طفل صغير، لا يتعدى الأربع سنوات، كان يريد عبور الشارع، أثناء مرور سيارة ربع نقل، محملة بالحديد، وكادت السيارة تدهس الطفل.

كشفت مصدر أمنى مسئول، حقيقة وجود مقاطع فيديوهات ترصد ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة .

