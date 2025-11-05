الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم أعلى دائري المرج

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمرج، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


حادث الطريق الدائري بالمرج

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بعد طلعة مؤسسة الزكاة في اتجاه المرج، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخر ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمرج، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث الطريق الدائري بالمرج الطريق الدائرى بالمرج حادث الطريق الدائرى دائري المرج المرج

