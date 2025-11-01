ملكة الرقص المثير، قرار من النيابة ضد بلوجر الإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات مخلة

أمرت النيابة العامة بحبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء في الإسكندرية.

ضبط بلوجر شهير بالإسكندرية

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب، ألقت القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطها المخالف للقانون.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر هذه المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للتحقيق والعرض على النيابة المختصة.

