ضبط بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقليوبية (فيديو)

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء لإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالقليوبية.

ضبط بلوجر شهيرة بنشر مقاطع رقص بالقليوبية

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

