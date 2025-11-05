الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق سنة في قضية نشر محتوى خادش للحياء

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو
رفضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

 

الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق


وأفاد محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عددًا من التهم الواردة في محضر الضبط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى، وحذف عدد من اتهامات الإحالة.

وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.


وأكد المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير عبد الرازق تواجه تهما  واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.

