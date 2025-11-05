تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، تجديد حبس صاحب محل الهواتف الذي قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فجر عبد الله وطني، محامي الشهود في واقعة قاتل الإسماعيلية الصغير، مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحات أدلى بها، حيث أكد أن الهاتف المحمول الذي تم ضبطه مع يوسف أيمن المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، ليس هاتفه وأشار إلى أنه أخفى الهاتف بطريقة ما.

حضور المحامي لتحقيقات النيابة

وأضاف محامي الشهود في قضية قاتل الإسماعيلية الصغير، أنه حضر التحقيقات التي أجريت أمام النيابة كما استمع إلى اعترافات المتهم، والتى أقر من خلالها بارتكابه لجريمته الشنعاء بتخطيط مسبق حيث أنه كان قد أعد العدة للتخلص من زميله من خلال تجهيزه للأدوات التي استخدمها للتخلص من الجثمان.

السر في الهواتف المختفية

وأشار إلى أن استمرار حبس صاحب محل الهواتف الذى قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، والذى كان قد سرقة المتهم قبل عدة أشهر من الواقعة له علاقة باختفاء هاتف المتهم حيث إنه لم يتم العثور على الهاتفين مما يشير إلى وجود لغز كبير حول اختفاء الهواتف وعدم ظهورها رغم التحريات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاولة إيجاد تلك الهواتف المفقودة.

المتهم وإدمانه للألعاب الإلكترونية

وألمح إلى أن اختفاء هاتف المتهم يشير إلى وجود سر داخل الهاتف، وبخاصة وأنت قاتل الإسماعيلية الصغير، كان يقوم باللعب والحصول على مكاسب من الألعاب الإلكترونية التي لها علاقة بالمقامرة والألعاب العنيفة كما ذكر بعض أصدقائه في المدرسة.

