حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان، تنظر محكمة جنح الدقي، غدا الخميس، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان، وذلك لنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

 

محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص 


وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنح، على خلفية طرحه لأغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.


وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد رمضان، عرض وأذاع مصنفا سمعيا بصريا في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.

وبحسب ما ورد في الدعوى المقامة ضد الفنان، فإن الأغنية تضمنت ألفاظا خارجة عن الذوق العام وتحريضا على العنف والتفاخر بالنفس بصورة تسئ للمجتمع، على حد ما جاء في نص الدعوى.

