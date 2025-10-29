الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محامي شهود جريمة صغير الإسماعيلية يفجر مفاجأة بخصوص الهواتف المختفية

عبد الله وطني محامي
عبد الله وطني محامي الشهود بالقضية، فيتو

فجر عبد الله وطني، محامي الشهود في واقعة قاتل الإسماعيلية الصغير، مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحات أدلى بها، حيث أكد أن الهاتف المحمول الذي تم ضبطه مع يوسف أيمن المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، ليس هاتفه وأشار إلى أنه أخفى الهاتف بطريقة ما.

بعد تصريحات محامي المتهم، والدة صغير الإسماعيلية تفعل هشتاجا تطالب فيه بالقصاص من قاتل ابنها

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

حضور المحامي لتحقيقات النيابة 

وأضاف محامي الشهود في قضية قاتل الإسماعيلية الصغير، أنه حضر التحقيقات التي أجريت أمام النيابة كما استمع إلى اعترافات المتهم، والتى أقر من خلالها بارتكابه لجريمته الشنعاء بتخطيط مسبق حيث أنه كان قد أعد العدة للتخلص من زميله من خلال تجهيزه للأدوات التي استخدمها للتخلص من الجثمان. 

 

السر في الهواتف المختفية 

وأشار إلى أن استمرار حبس صاحب محل الهواتف الذى قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، والذى كان قد سرقة المتهم قبل عدة أشهر من الواقعة له علاقة باختفاء هاتف المتهم حيث إنه لم يتم العثور على الهاتفين مما يشير إلى وجود لغز كبير حول اختفاء الهواتف وعدم ظهورها رغم التحريات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاولة إيجاد تلك الهواتف المفقودة.

 

المتهم وإدمانه للألعاب الإلكترونية

وألمح إلى أن اختفاء هاتف المتهم يشير إلى وجود سر داخل الهاتف، وبخاصة وأنت قاتل الإسماعيلية الصغير، كان يقوم باللعب والحصول على مكاسب من الألعاب الإلكترونية التي لها علاقة بالمقامرة والألعاب العنيفة كما ذكر بعض أصدقائه في المدرسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قتال الإسماعيلية الصغير الاسماعيلية بالاسماعيلية المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء قضية منشار الإسماعيلية محامي الشهود

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية

الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة قرب مقلب قمامة بالإسماعيلية

تطوير الشوارع الداخلية بمناطق الشهداء والعبور والدبش بالإسماعيلية (صور)

العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية