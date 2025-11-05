الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجديد حبس والد المتهم بقتل طفل الإسماعيلية 15 يوما

المتهم بقتل صغير
المتهم بقتل صغير الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بتجديد حبس والد قاتل طفل الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.  

رئيس منطقة الإسماعيلية وموفدا قطاع المعاهد يتابعان فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

تجديد حبس الطفل المتهم بقتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية

قال عبد الله وطني محامي الشهود في واقعة قاتل الإسماعيلية، إن والدة المتهم في الواقعة تطالب بإعدامه، وذلك عقابا له على ما ارتكبه من جرم شنيع في حق زميله.   

علاقة مضطربة بين المتهم ووالدته

وأشار محامي شهود الإثبات في واقعة قتل صغير الإسماعيلية، والذي يشهد القضية بهدف الحضور مع أشقاء المتهم والذين يعدون شهود إثبات لعلاقتهم بمسرح الجريمة وتواجدهم فيه، حال وقوعها، أن المتهم لم يكن دائم التواصل مع والدته والتى انفصلت عن والده منذ عدة سنوات وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه، ولكنه يوم ارتكابه للجريمة كانت آخر مكالمة جمعت بينهما عندها سألها عن أكبر وعاء للطبخ "حلة" أين وضعته، وعندما أكدت له أنها حلة خاصة بالعزومات وإنها لا تعرف أين مكانها وذلك نظرا لأنها تركت المنزل منذ عدة سنوات، مما دفعها لسؤاله مرة أخرى لماذا تريدها؟ قال لها: أنا عاوزها في حاجة.  

وفجر المحامي مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحات أدلى بها، حيث أكد أن الهاتف المحمول الذي تم ضبطه مع يوسف أيمن المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، ليس هاتفه وأشار إلى أنه أخفى الهاتف بطريقة ما. 

حضور المحامي لتحقيقات النيابة 

وأضاف محامي الشهود أنه حضر التحقيقات التي أجريت أمام النيابة كما استمع إلى اعترافات المتهم، والتى أقر من خلالها بارتكابه لجريمته الشنعاء بتخطيط مسبق حيث أنه كان قد اعد العدة للتخلص من زميله من خلال تجهيزه للأدوات التي استخدمها للتخلص من الجثمان.  

السر فى الهواتف المختفية 

وأشار إلى أن استمرار حبس صاحب محل الهواتف الذى قام بشراء هاتف الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، والذى كان قد سرقة المتهم قبل عدة أشهر من الواقعة له علاقة باختفاء هاتف المتهم حيث أنه لم يتم العثور على الهاتفين مما يشير إلى وجود لغز كبير حول اختفاء الهواتف وعدم ظهورها رغم التحريات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاولة إيجاد تلك الهواتف المفقودة.

المتهم وإدمانه للألعاب الإلكترونية 

وألمح إلى أن اختفاء هاتف المتهم يشير إلى وجود سر داخل الهاتف، وبخاصة وانت قاتل الإسماعيلية الصغير، كان يقوم باللعب والحصول على مكاسب من الألعاب الإلكترونية التي لها علاقة بالمقامرة والألعاب العنيفة كما ذكر بعض أصدقائه في المدرسة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحقيقات بالاسماعيلية تحقيقات النيابة قاتل الاسماعيليه اعترافات المتهم الهاتف المحمول قاتل صغير الإسماعيلية

مواد متعلقة

تجديد حبس الطفل المتهم بقتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية

رئيس منطقة الإسماعيلية وموفدا قطاع المعاهد يتابعان فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

تنفيذ إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف في حملة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية