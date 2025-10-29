الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

الحبس شهر لـ أحمد حسام "ميدو" في اتهامه بالتشهير

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا بالحبس شهر واحد وغرامة 20 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، هاجم الإعلام الذي وصفه بـ "الموالي للأهلي"، مشيرًا إلى أن الإعلام الموالي أقنع جماهير الأهلي بأن المنافسة ستكون بداخل الملعب.   

الجريدة الرسمية