لحظة تحبس الأنفاس، العناية الإلهية تنقذ طفلا من الدهس أسفل سيارة محملة بالحديد (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر في طفل صغير، لا يتعدى الأربع سنوات، كان يريد عبور الشارع، أثناء مرور سيارة ربع نقل، محملة بالحديد، وكادت السيارة تدهس الطفل.

العناية الإلهية تتدخل لإنقاذ طفل من الموت المحقق



أثار المقطع اندهاش نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدخل القدر بشكل عجيب لـ إنقاذ الطفل من الدهس تحت عجلات سيارة النقل، ويظهر المقطع تفاصيل تشير للطف العناية الإلهية بالطفل، حيث ظهر في بداية المقطع أحد الرجال وقد بدا عليه التعب، وأراد الارتكان على سيارة كانت متوقفة في عرض الطريق، عندما ظهر طفل أراد عبور الطريق وكان يسير بجوار الرجل المتعب، أثناء مرور سيارة النقل المحملة بالحديد، فقام الرجل بإنقاذه قبل أن تدهسه سيارة النقل.



علق بعض النشطاء على مقطع الفيديو قائلًا: "العناية الإلهية أرسلت الرجل لإنقاذ هذا الطفل من الموت المحقق، ووقف الرجل فى المكان وفي الوقت المناسب"

القدر يسخر رجل مُتعب لإنقاذ الطفل من الموت



وقال البلوجر شريف علي: " الراجل شكلة تعبان وقف يرتاح سبحان الله مسبب الأسباب أن يقف فى المكان دة رحمه بأهل الطفل والطفل وسائق السيارة النقل"

وعلق البلوجر حمدى خلف محمد "قدر الله سبحانه الحليم الرحيم مسبب الأسباب".

وقال البلوجر سامح عادل "سبحانك يارب سخر الرجل لإنقاذ الطفل".

أما البلوجر أسامة عسكر فقال: " ربنا بيحرك جنده كيف يشاء".

وعلق البلوجر تيسير أحمد فقال: "لو كان حصل حاجة كان سواق النقل هيشيل الليلة.. المشكلة كمان سيارة النقل مش فاضيه كانت محمله حديد تسليح، والسرعة بتاعتها بطيئة يعني كل التقل موجود، لو بس لمسته كان هيموت.. الطفل له عمر لسه والعناية الإلهية أنقذته بأعجوبة".



