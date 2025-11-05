الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
18 حجم الخط

حادث الطريق الأوسطي، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسط فى الاتجاه القادم من التجمع نحو مدينة 15 مايو.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الأوسطي

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الطريق الاوسطي الطريق الاوسطي حادث انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بأكتوبر

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية

الأكثر قراءة

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية