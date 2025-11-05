إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

18 حجم الخط

حادث الطريق الأوسطي، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسط فى الاتجاه القادم من التجمع نحو مدينة 15 مايو.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الأوسطي

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





