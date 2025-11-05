الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

جثة، فيتو
جثة، فيتو
لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة بالطابق الثالث أثناء أدائه عمله داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سقوط عامل من أعلى سقالة بالتجمع

وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بمصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء قيامه بعمله داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل المصنع لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

