الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمسن يقتل الحيوانات ويأكلها بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله القائمة على النشر بقيام أحد المتسولين يفترش الرصيف أمام سور إحدى المدارس بقتل الحيوانات الأليفة وأكلها وكذا تعرضه لطفلة صغيرة وتدخل بعض الأهالي لإنقاذها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أكدت تضررها من قيام المعني بالفحص بأعمال التسول وافتراشه الرصيف الظاهر بمقطع الفيديو، وقامت بنشر ذلك المنشور دون التأكد من صحة ما ورد به.

وبتكثيف التحريات تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ولم يتسن التوصل لبياناته لكونه مهتز نفسيا وتبين وجوده بجوار سور المدرسة منذ عدة أيام وقيام الأهالي بإطعامه وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان المنتزة الاسكندرية

