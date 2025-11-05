الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة تزعم ممارسات سلبية لرجال الشرطة

قوات الشرطة
قوات الشرطة
كشفت مصدر أمنى مسئول، حقيقة وجود مقاطع فيديوهات ترصد ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة .

وأوضح المصدر الأمنى، أن الأجهزة الأمنية رصدت ما تداولته بعض الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى لصور ومقاطع فيديو تتضمن الإشارة إلى وجود ممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة، والزعم بكونها ممارسات حالية.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمسن يقتل الحيوانات ويأكلها بالإسكندرية

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الصور ومقاطع الفيديو قديمة، وسبق تداولها ما بين عامي 2013 و2016، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى حينه، وتم الإعلان عن ذلك بما يتفق مع ثوابت الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

