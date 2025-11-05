مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

18 حجم الخط

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات أتوبيس إحدى المدارس بالمجمع التعليمي في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع طالب بالمجمع التعليمي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بمصرع طالب مصرعه، أسفل عجلات أتوبيس داخل المجمع التعليمي بالإسماعيلية.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بسيارة إسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل جثمان الطالب المتوفى إلى، ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، بعد معاينة الشرطة لتكون تحت تصرف جهات التحقيق بالإسماعيلية.

وتبين أن الطالب المتوفى يدعى إياد أحمد فؤاد من مدينة أبوصوير بالإسماعيلية.



وعلى صعيد آخر، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، يفيد بوفاة جبريل عبد الظاهر، معلم لغة عربية بمدرسة الأبطال الثانوية التابعة لقرية الأبطال شرق البحيرات بالإسماعيلية، أثناء اليوم الدراسي؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.