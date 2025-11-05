الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

الطفل المتوفي جراء
الطفل المتوفي جراء الحادث،فيتو
لقي طالب مصرعه أسفل عجلات أتوبيس إحدى المدارس بالمجمع التعليمي في محافظة الإسماعيلية

تجديد حبس والد المتهم بقتل طفل الإسماعيلية 15 يوما

رئيس منطقة الإسماعيلية وموفدا قطاع المعاهد يتابعان فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

 

إخطار بمصرع طالب بالمجمع التعليمي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بمصرع طالب مصرعه،  أسفل عجلات أتوبيس داخل المجمع التعليمي بالإسماعيلية. 
 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.  

 

الدفع بسيارة إسعاف  

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل جثمان الطالب المتوفى إلى، ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، بعد معاينة الشرطة لتكون تحت تصرف جهات التحقيق بالإسماعيلية.  

وتبين أن الطالب المتوفى يدعى إياد أحمد فؤاد من مدينة أبوصوير بالإسماعيلية.  
 

وعلى صعيد آخر، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، يفيد بوفاة جبريل عبد الظاهر، معلم لغة عربية بمدرسة الأبطال الثانوية التابعة لقرية الأبطال شرق البحيرات بالإسماعيلية، أثناء اليوم الدراسي؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة. 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

